Сергей Калинин: «Тяжело было, давно не играли»

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин поделился эмоциями после завершения первого матча серии первого раунда плей-офф против «Нефтехимика» (4:3).

«Тяжело было, давно не играли. В товарищеских матчах играли не в полную силу, сейчас идет рубилово. Тяжело входили и мы, и соперник, поэтому первый период получился таким. В принципе вся игра складывалась непросто. Знали, как «Нефтехимик» будет играть, ничего не поменялось с сезоном.

Большинство? Достаточно долгое время посвятили этому компоненту, потому что это один из важных факторов в плей-офф. Меньшинство также разбирали. Давно не играли, желание было большое. Где-то специально пытались найти силовой прием, а надо играть спокойнее, хладнокровнее. Терпение — один из ключевых факторов в плей-офф. Я думаю, что это будет тяжелая серия. Неизвестно, как она будет складываться. К каждой игре надо подходить максимально готовыми и сконцентрированными, терпеть, играть на характере. «Нефтехимик» — неуступчивая команда, и мы будем играть так же. У нас нет причины отступать», — цитирует Калинина сайт КХЛ.