ЦСКА чередует победы и поражения в первых матчах финала Кубка Гагарина

ЦСКА с поражения начал шестой для себя финал Кубка Гагарина. Армейцы стартовали с победы в нечетных сериях и с поражения — в четных. «Ак Барс», для которого нынешний финал стал пятым, взял верх в третий раз. Ранее команда Зинэтулы Билялетдинова обыгрывала ХК МВД (2010) и ЦСКА (2015).

Первые матчи финалов Кубка Гагарина