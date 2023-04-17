ЦСКА чередует победы и поражения в первых матчах финала Кубка Гагарина
ЦСКА с поражения начал шестой для себя финал Кубка Гагарина. Армейцы стартовали с победы в нечетных сериях и с поражения — в четных. «Ак Барс», для которого нынешний финал стал пятым, взял верх в третий раз. Ранее команда Зинэтулы Билялетдинова обыгрывала ХК МВД (2010) и ЦСКА (2015).
Первые матчи финалов Кубка Гагарина
|
Год
|
Город
|
Матч
|
Счет
|
Итог серии
|
2009
|
Казань
|
Ак Барс — Локомотив
|
0:3
|
4-3
|
2010
|
Балашиха
|
ХК МВД — Ак Барс
|
2:3
|
3-4
|
2011
|
Уфа
|
Салават Юлаев — Атлант
|
2:1
|
4-1
|
2012
|
Омск
|
Авангард — Динамо М
|
2:1
|
3-4
|
2013
|
Москва
|
Динамо М — Трактор
|
2:1
|
4-2
|
2014
|
Магнитогорск
|
Металлург — Лев
|
0:3
|
4-3
|
2015
|
Казань
|
Ак Барс — СКА
|
2:4
|
1-4
|
2016
|
Москва
|
ЦСКА — Металлург
|
5:1
|
3-4
|
2017
|
Магнитогорск
|
Металлург — СКА
|
4:5
|
1-4
|
2018
|
Казань
|
Ак Барс — ЦСКА
|
2:1
|
4-1
|
2019
|
Москва
|
ЦСКА — Авангард
|
5:2
|
4-0
|
2021
|
Москва
|
ЦСКА — Авангард
|
1:4
|
2-4
|
2022
|
Магнитогорск
|
Металлург — ЦСКА
|
1:3
|
3-4
|
2023
|
Казань
|
Ак Барс — ЦСКА
|
4:1
|
?
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
1 - 0
|1 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.04
|19:30
|
Ак Барс – ЦСКА
|4 : 1