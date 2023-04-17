Федоров — о поражении от «Ак Барса»: «Команды делали все возможное, чтобы обезопасить ворота»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в первом матче финала Кубка Гагарина.

— «Ак Барс» с победой. Вовремя забили, у нас не получились пару моментов, — начал Федоров. — Команды делали все возможное, чтобы обезопасить ворота. У нас было много пространства в атаке.

— Светлакова не было в составе. Что случилось?

— Он приболел, его нет в Казани.

— Как оцениваете игру Рейдеборна?

— Не могу сказать, что он не выручил. Честно думаю, что Адам провел хорошую игру. Мы ему не помогли в некоторых моментах. К Адаму меньше всего претензий.

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 19 апреля в Казани, начало встречи — 19.00 по московскому времени.