Федоров отреагировал на информацию о том, что может уехать работать в НХЛ

Сергей Федоров, возглавляющий ЦСКА, отреагировал на информацию о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера «Коламбуса».

— Как относитесь к слухам про интерес «Коламбуса»?

— Я никуда не собираюсь, у меня контракт.

Сергей Федоров выступал за «Коламбус» как хоккеист с 2005 по 2008 год. С 2021 года он занимает пост главного тренера ЦСКА.