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ЦСКА — Авангард: все голы матча

21:50
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Омский «Авангард» одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ.

Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Авангарда». Шайбы забросили Дамир Шарипзянов и Рид Буше.

Гол Шарипзянова

Гол Буше

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры