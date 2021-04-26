ЦСКА — Авангард: все голы матча
21:50
Омский «Авангард» одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Авангарда». Шайбы забросили Дамир Шарипзянов и Рид Буше.
Гол Шарипзянова
Гол Буше
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
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