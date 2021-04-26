«Авангард» всухую переиграл ЦСКА и одержал третью победу в финальной серии

«Авангард» одержал победу в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. Омский клуб в гостях победил со счетом 2:0.

Во второй периоде голами отметились защитник Дамир Шарипзянов и нападающий Рид Буше, который отличился в меньшинстве.

«Ястребы» вышли вперед в серии со счетом 3-2. Следующая игра пройдет в Балашихе 28 апреля. Если команда Боба Хартли снова одержит победу, то завоюет Кубок Гагарина.

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Финал

ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Шарипзянов — 3 (Каблуков, Семенов), 24:23 — 0:1. Буше — 8 (мен.), 34:23 — 0:2.

Вратари: Юханссон (57:50 — 58:12, 58:27) — Грубец.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (9+8+9) — 23 (8+13+2).

Судьи: Оленин, Раводин.

26 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 7272 зрителя.

Счет в серии: 2-3.