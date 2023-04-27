ЦСКА — «Ак Барс»: казанцы ведут в счете после первого периода

«Ак Барс» обыгрывает ЦСКА после первого периода в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Счет в матче открыл форвард казанцев Артем Галимов, который отличился на 9-й минуте встречи с передачи защитника «Ак Барса» Никиты Евсеева.

ЦСКА обыгрывает «Ак Барс» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-2. В случае победы в сегодняшнем матче армейцы станут обладателями трофея. В случае победы казанцев команды проведут седьмой и решающий матч серии.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ак Барс».