ЦСКА — «Ак Барс»: Шипачев удвоил преимущество казанцев
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев удвоил преимущество своей команды в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
36-летний форвард отличился на 8-й минуте второго периода — 2:0.
ЦСКА обыгрывает «Ак Барс» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-2. В случае победы в сегодняшнем матче армейцы станут обладателями трофея. В случае победы казанцев команды проведут седьмой и решающий матч серии.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ак Барс».
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Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|2 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|27.04
|19:30
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ЦСКА – Ак Барс
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