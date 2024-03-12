Квартальнов не стал отвечать на вопрос, останется ли он в минском «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо» (2-4).

— Вы сказали, что команде надо расти и у нее большое будущее. Значит ли это, что вы тоже остаетесь в команде?

— Давайте без комментариев.

Квартальнов возглавил минское «Динамо» в апреле 2023 года. Команда по итогам регулярного чемпионата заняла восьмое место в Западной конференции.

Во втором раунде московское «Динамо» встретится с «Трактором». Первые встречи пройдут в Москве.