Буше, Пресс и Аликин признаны лучшими игроками первого раунда Кубка Гагарина

КХЛ определила лучших игроком первого раунда Кубка Гагарина.

Лучшим нападающим признан Рид Буше («Авангард»), который забросил 7 шайб в 5 матчах.

Лучшим защитником стал Робин Пресс («Металлург»), набравший 7 (2+5) очков в шести играх при показателе полезности «+6».

Лучшим вратарем признан Евгений Аликин («Автомобилист»), который одержал 4 победы в пяти матчах. Голкипер отразил 96,06 процента из 127 бросков при коэффициенте надежности 1,22.

Лучшим новичков стал вратарь Илья Набоков («Металлург»), отразивший 92,9 процента из 183 бросков при коэффициенте надежности 2,17.

Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина-2024