Чибисов: «Мне четыре матча били в голову и не давали удаления»

Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов после завершения шестого матча серии финала Кубка Гагарина против ЦСКА (1:2, 3-3) высказался о моменте, когда нападающий «Магнитки» Джош Карри заработал удаление до конца матча.

— Чувствуете ли вы свою вину, что подтолкнули Класа Дальбека и спровоцировали момент с удалением Джоша Карри?

— Ничего, мне четыре матча били в голову и не давали удаления. Здесь — дали. Вопросы к судьям.

По ходу текущего розыгрыша Кубка Гагарина Керри второй раз получил матч-штраф. Первый случай произошел в первой игре серии с «Авангардом», когда нападающий применил силовой прием в голову против защитника «ястребов» Дамира Шарипзянова.