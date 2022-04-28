Каменев: «На данный момент ЦСКА и «Металлург» — сильнейшие команды лиги»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев подвел итоги шестого матча серии финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (2:1, 3-3).

«После шайбы Окулова в пятом матче многие выдохнули. Надо должно было повезти, а то все ходили вокруг да около. В каждом матче были моменты, когда шайба лежала на ленточке, но в ворота не заходила.

Какое настроение в команде перед седьмой игрой? А какое оно может быть, когда отыгрались с 1-3? Я начинал в «Металлурге», когда мне было 18. Там и Василий Кошечкин был, думаешь — ничего себе, с какими мастерами играешь. Но сейчас у меня другая роль, там я был новичок, а сейчас стараюсь быть на ведущих ролях и делать то, что от меня требуется. Сегодня получилось. Изменения в тройках помогли — стоило что-то поменять, чтобы какую-то встряску произвести. Хорошо, что это дало свои плоды.

На данный момент ЦСКА и «Металлург» — сильнейшие команды лиги, раз мы играем в финале. У ЦСКА счеты к «Магнитке» за финал 2016 года. Буду настраиваться перед игрой как обычно, стандартная предыгровая рутина. Но понятно, что это последняя игра сезона, силы беречь не надо, все на льду оставим. Мы разбираем игру соперника, пытаемся играть с лидерами соперника ближе. Это дает результат.

Какая серия нравится больше — 4-0 или 4-3? Я бы не сказал, что у нас были легкие серии с 4-0 в этом плей-офф. Кайф и там, и там ловишь», — цитирует Каменева сайт КХЛ.