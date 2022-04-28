«Авангард», «Трактор» и «Салават Юлаев» интересуются форвардом «Спартака» Дроздовым

Как стало известно «СЭ», «Авангард», «Трактор» и «Салават Юлаев» заинтересованы в нападающем «Спартака» Иване Дроздове.

«Спартак» готов обменять игрока до открытия рынка свободных агентов, если получит выгодное предложение.

22-летний Дроздов в текущем сезоне провел 44 матча за красно-белых в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 18 (12+6) очков. В плей-офф — пять игр и 2 (1+1) очка.

Ранее белорусский хоккеист выступал за минское «Динамо», «Витебск» и другие клубы.