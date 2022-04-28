Нападающий «Металлурга» Карри получил удаление до конца матча за удар в голову сопернику

Нападающий «Металлурга» Джош Карри получил удаление до конца матча в начале третьего периода шестого матча финала кубка Гагарина против ЦСКА.

Он применил жесткий силовой прием против защитника ЦСКА Класа Дальбека. Игроку потребовалось помощь врачей.

Судьи посчитали, что карри умышленно нанес удар в голову соперника. Карри получил удаление до конца матча, а ЦСКА — пять минут игры в большинстве.