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Сегодня, 20:49

Нападающий «Металлурга» Карри получил удаление до конца матча за удар в голову сопернику

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Джош Карри получил удаление до конца матча в начале третьего периода шестого матча финала кубка Гагарина против ЦСКА.

Он применил жесткий силовой прием против защитника ЦСКА Класа Дальбека. Игроку потребовалось помощь врачей.

Судьи посчитали, что карри умышленно нанес удар в голову соперника. Карри получил удаление до конца матча, а ЦСКА — пять минут игры в большинстве.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 3
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
0 - 0
3 - 3
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
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28.04 19:00
ЦСКА – Металлург
 2 : 1
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