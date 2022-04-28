Нападающий «Металлурга» Карри получил удаление до конца матча за удар в голову сопернику
Нападающий «Металлурга» Джош Карри получил удаление до конца матча в начале третьего периода шестого матча финала кубка Гагарина против ЦСКА.
Он применил жесткий силовой прием против защитника ЦСКА Класа Дальбека. Игроку потребовалось помощь врачей.
Судьи посчитали, что карри умышленно нанес удар в голову соперника. Карри получил удаление до конца матча, а ЦСКА — пять минут игры в большинстве.
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|2
|Динамо М
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|30
|18
|64
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|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
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|23
|24
|54
|9
|Торпедо
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|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
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|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
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|1
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|73
|2
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|Ак Барс
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|Сал. Юлаев
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|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
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28.04
30.04
|28.04
|19:00
|
ЦСКА – Металлург
|2 : 1
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