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Сегодня, 05:19

Черкас: «В СКА спокойно может играть только человек со здоровой психикой, уверенный в себе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал победу армейцев над «Ладой» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Как показывает статистика, команда, которая крупно выиграла матч, следующий играет тяжело. Вспомните, сколько СКА действовал в меньшинстве, подводила реализация. Но я скажу, очень удачно играл Подъяпольский. Можно было забить ему только таким образом, как сделал форвард СКА Воробьев: рикошет, шайба изменила направление, заскочила между ног вратаря. Прямые броски он «вытаскивал».

СКА и «Лада» — две разные команды. Подъяпольскому, видимо, легче играть в команде со средними возможностями. Он так же здорово играл за «Северсталь». А СКА ставит перед собой самые высокие задачи, тут никто не хочет проигрывать нигде и никогда. Если у тебя психология «хромает», ты начинаешь нервничать, не показываешь того, что можешь. Наверное, из-за этого у Подъяпольского не сложилось в СКА. Так-то это хороший вратарь. Его заслуга в том, что «Лада» — в зоне плей-офф. Я знал таких голкиперов, которые играют спокойно в командах, где нет максимальных задач. В СКА спокойно может играть только человек со здоровой психикой, уверенный в себе», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.

СКА лидирует в Западной конференции, набрав в 63 матчах 89 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-v-ska-mozhet-igrat-tol-ko-chelovek-so-zdorovoj-psihikoj/
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3 Сал. Юлаев 62 40 22 85
4 Ак Барс 62 37 25 76
5 Автомобилист 63 33 30 74
6 Трактор 63 33 30 72
7 Лада 63 29 34 72
8 Амур 63 27 36 66
9 Нефтехимик 63 26 37 64
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 63 20 43 51
12 Барыс 63 20 43 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 63 43 20 89
2 Динамо М 62 40 22 86
3 Локомотив 63 40 23 85
4 Спартак 64 38 26 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 63 34 29 74
7 ЦСКА 63 32 31 70
8 Динамо Мн 63 29 34 63
9 Сочи 63 21 42 49
10 Куньлунь РС 62 21 41 48
11 Витязь 63 19 44 45
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