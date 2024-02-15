Черкас: «В СКА спокойно может играть только человек со здоровой психикой, уверенный в себе»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал победу армейцев над «Ладой» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Как показывает статистика, команда, которая крупно выиграла матч, следующий играет тяжело. Вспомните, сколько СКА действовал в меньшинстве, подводила реализация. Но я скажу, очень удачно играл Подъяпольский. Можно было забить ему только таким образом, как сделал форвард СКА Воробьев: рикошет, шайба изменила направление, заскочила между ног вратаря. Прямые броски он «вытаскивал».

СКА и «Лада» — две разные команды. Подъяпольскому, видимо, легче играть в команде со средними возможностями. Он так же здорово играл за «Северсталь». А СКА ставит перед собой самые высокие задачи, тут никто не хочет проигрывать нигде и никогда. Если у тебя психология «хромает», ты начинаешь нервничать, не показываешь того, что можешь. Наверное, из-за этого у Подъяпольского не сложилось в СКА. Так-то это хороший вратарь. Его заслуга в том, что «Лада» — в зоне плей-офф. Я знал таких голкиперов, которые играют спокойно в командах, где нет максимальных задач. В СКА спокойно может играть только человек со здоровой психикой, уверенный в себе», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.

СКА лидирует в Западной конференции, набрав в 63 матчах 89 очков.