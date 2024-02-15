Черкас: «В СКА спокойно может играть только человек со здоровой психикой, уверенный в себе»
Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал победу армейцев над «Ладой» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Как показывает статистика, команда, которая крупно выиграла матч, следующий играет тяжело. Вспомните, сколько СКА действовал в меньшинстве, подводила реализация. Но я скажу, очень удачно играл Подъяпольский. Можно было забить ему только таким образом, как сделал форвард СКА Воробьев: рикошет, шайба изменила направление, заскочила между ног вратаря. Прямые броски он «вытаскивал».
СКА и «Лада» — две разные команды. Подъяпольскому, видимо, легче играть в команде со средними возможностями. Он так же здорово играл за «Северсталь». А СКА ставит перед собой самые высокие задачи, тут никто не хочет проигрывать нигде и никогда. Если у тебя психология «хромает», ты начинаешь нервничать, не показываешь того, что можешь. Наверное, из-за этого у Подъяпольского не сложилось в СКА. Так-то это хороший вратарь. Его заслуга в том, что «Лада» — в зоне плей-офф. Я знал таких голкиперов, которые играют спокойно в командах, где нет максимальных задач. В СКА спокойно может играть только человек со здоровой психикой, уверенный в себе», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.
СКА лидирует в Западной конференции, набрав в 63 матчах 89 очков.
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
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|20
|89
|2
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|22
|86
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|Локомотив
|63
|40
|23
|85
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|63
|34
|29
|74
|7
|ЦСКА
|63
|32
|31
|70
|8
|Динамо Мн
|63
|29
|34
|63
|9
|Сочи
|63
|21
|42
|49
|10
|Куньлунь РС
|62
|21
|41
|48
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|15.02
|15:30
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Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|15.02
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|15.02
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|15.02
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|15.02
|19:30
|
СКА – Сал. Юлаев
|- : -
|15.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Лада
|- : -
|15.02
|19:30
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Динамо М – Динамо Мн
|- : -