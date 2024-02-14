Защитник «Спартака» Зайцев объяснил причины поражения от «Северстали»
Защитник «Спартака» Егор Зайцев в интервью «СЭ» рассказал о причинах поражения от «Северстали» (2:4) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
— Как считаете, что у команды не получилось?
— Основная причина поражения в том, что сегодня было очень тяжело, все-таки для нас это уже четвертая выездная игра. Не хватило сил и концентрации, хотя играли неплохо, но соперник хороший и он очень старался победить.
— Серия сильно вымотала?
— Прилично. Тут еще и конец регулярки, график игр очень интенсивный.
— Есть предпочтения по сопернику в первом раунде плей-офф?
— Под всех соперников не подстроишься, готовы в принципе с любым выходить, в команде хорошая атмосфера. Ждем плей-офф.
«Северсталь» одержала третью победу подряд и занимает пятое место в таблице Западной конференции с 76 очками в 63 матчах.
«Спартак» прервал серию из четырех побед кряду и идет на четвертой строчке «Запада» с 84 очками в 64 играх.
(Евгений Туркулец)
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