Воробьев: «Я бы сравнил атмосферу на «СКА-Арене» с атмосферой на матчах НХЛ»

Нападающий СКА Михаил Воробьев прокомментировал победу над «Ладой» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Дома всегда много эмоций перед своими болельщиками. Столько людей приходит. Всегда полны эмоциями. Новая арена? Я бы сравнил с атмосферой на матчах НХЛ. Любой опасный момент — трибуны сразу шумят. Думаю, что соперникам тяжеловато, когда мы идем в атаку, и трибуны давят в опасных моментах. «СКА Арена» будет нашим преимуществом перед соперниками. Будем стараться это использовать», — цитирует «Спорт День за Днем» Воробьева.

СКА лидирует в Западной конференции, набрав в 63 матчах 89 очков.