Бывший вратарь СКА: «У Самонова не было стабильности. Подъяпольский сможет усилить вратарскую линию»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал перемены во вратарской бригаде питерского клуба.

— Если посмотреть, как играл в последнее время Самонов, можно сделать вывод: у него не было стабильности. Даже в победных матчах допускал ошибки. На каком-то этапе он перестал расти, прогрессировать, выручать команду. Я считаю, это хороший обмен для всех. И Самонов сможет перезагрузиться, он востребованный вратарь, и, думаю, найдет себя в Череповце. И СКА нужен надежный голкипер. Подъяпольский отыграл прошлый сезон в «Северстали» просто здорово. Поэтому выбор пал на него. Такой голкипер сможет усилить вратарскую линию СКА.

— За пост №1 в СКА теперь будут конкурировать Николаев и Подъяпольский?

— Да. Я думаю, в матче против «Нефтехимика» после проигрыша «Ак Барсу» в Казани тренеры СКА поставят в ворота Подъяпольского. А Николаев после травмы набирает форму. Он питерский парень, прошел все команды системы СКА, играя и в «СКА-Неве», и в «СКА-1946», так что можно сказать, вырос в этом клубе. До травмы играл великолепно. СКА идет в лидерах в том числе потому, что надежен был Николаев в рамке. Без надежной игры голкипера невозможно добиваться побед, — сказал Черкас «РБ Спорт».

Напомним, СКА обменял Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова в «Северсталь». Взамен санкт-петербургская команда получила права на голкипера череповчан Владислава Подъяпольского.