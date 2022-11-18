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Сегодня, 16:23

Нападающий СКА Комаров дисквалифицирован на три матча

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий СКА Никита Комаров дисквалифицирован на три матча, сообщает пресс-служба КХЛ.

Комаров был удален до конца матча регулярного чемпионата с «Ак Барсом» (2:5). В средней зоне Комаров нанес удар колено в колено 18-летнему защитнику казанцев Никите Евсееву.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Никиту Комарова по п.1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/18/505591.html
Никита Комаров
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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