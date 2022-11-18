Болельщика «Ак Барса», который выбежал на лед, арестовали на 10 суток и запретили посещать матчи

Выбежавший во время матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и СКА (5:2) на лед болельщик помещен под административный арест на 10 суток, сообщает «Бизнес Online».

Такое решение сегодня принял Ново-Савиновский районный суд Казани.

Также решением суда ему в течение ближайшего года запрещено посещать спортивные мероприятия на всей территории России.

Кроме того, «Ак Барсу» по-прежнему грозит штраф в размере 500 тысяч рублей. Такое наказание предусмотрен регламентом КХЛ за появление посторонних лиц на льду.