Быков о досрочном завершении регулярного чемпионата КХЛ: «Это дает возможность хоть как-то сыграть плей-офф»

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат.

«Такое решение принято, чтобы не отодвигать чемпионат на лето, а плей-офф — еще дальше. Если Лига приняла это решение совместно с клубами, то какие здесь могут быть вопросы? Это решение дает возможность хоть как-то сыграть плей-офф», — сказал Быков «СЭ».

В субботу, 5 февраля, КХЛ выступила с решением не доигрывать регулярный чемпионат и начать плей-офф 1 марта.