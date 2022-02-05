В «Автомобилисте» назвали неправильным решение о досрочном завершении регулярного чемпионата КХЛ

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение о досрочном завершении регулярного чемпионата КХЛ.

«Моя личная позиция — я против досрочного завершения. Клуб тоже против. Мы не доиграли чемпионат. Как можно определить команды плей-офф не доиграв чемпионат? Мы не сыграли 11 матчей, а это 22 очка на кону. Для нас это все просто неправильно», — сказал Гросс «СЭ».

В субботу, 5 февраля, КХЛ выступила с решением не доигрывать регулярный чемпионат и начать плей-офф 1 марта.