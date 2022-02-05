«Очень зря, они сильно поторопились». Доктор Лю о решении КХЛ досрочно завершить чемпионат

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат.

«Я считаю, что они сделали это очень зря, поторопились. Не нужно было точно ничего отменять и переносить. Да, сейчас нас постигла очередная волна коронавируса, но она ведь уже совсем скоро пойдет на спад. Думаю, что уже к концу февраля могли бы проводиться хоккейные матчи со зрителями. В любое случае, им виднее. КХЛ сделали так, как им было нужно. Но я думаю, что данное решение неправильное», — сказал Лю «СЭ».

Сегодня, 5 февраля, КХЛ выступила с решением не доигрывать регулярный чемпионат и начать плей-офф 1 марта.