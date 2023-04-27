Билялетдинов: «Войнов катался утром, но почувствовал, что не очень готов»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы команды в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (3:0, 3-3) прокомментировал действия защитника Кристиана Хенкеля.
Хоккеист впервые вышел на лед с 3 марта, он заменил Вячеслава Войнова, который не смог доиграть из-за попадания шайбы в конек пятый матч серии.
«Хенкель действовал хорошо, по составу на седьмой матч пока не могу быть уверен. У Войнова травма, не смог сегодня сыграть. Он катался утром, но почувствовал, что не очень готов», — сказал Билялетдинов.
Седьмой матч серии пройдет 29 апреля в Казани. В случае победы «Ак Барс» станет первым в истории четырехкратным обладателем Кубка Гагарина, ЦСКА в случае успеха завоюет третий кубок в своей истории и повторит результат казанцев.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
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