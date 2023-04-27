Дыняк — о победе над ЦСКА: «Каждый хоккеист в команде понимает ответственность»
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в шестом матче серии финала Кубка Гагарина.
— Сложно поддерживать дисциплину в игре, когда волнение перехлестывает и нет права на шаг назад?
— Каждый хоккеист в нашей команде понимает всю ответственность. Поэтому все держат себя в руках.
— В чем «Ак Барс» сегодня переиграл ЦСКА?
— Была хорошая боевая игра с обеих сторон. Больше нечего добавить.
— Как тренеры настраивали вас при счете 1-3 в серии?
— Все происходит в рабочей обстановке. Тренеры подсказывают, как нам играть. Разбираем видео, смотрим, анализируем, делаем определенные выводы.
— Можете озвучить несколько штрихов, которые вы поменяли после четвертого матча?
— Давайте это останется в команде.
— Важно, что седьмой матч пройдет в Казани?
— Да. Это большая ответственность для нас.
«Ак Барс» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой и решающий матч пройдет 29 апреля в Казани.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
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