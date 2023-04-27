Нестеров — о камбэке «Ак Барса» в серии: «Это финал. Тут ничего не бывает легко»
Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» (0:3) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.
— Ноль забили. Тяжелая игра. Соперника — с победой. «Ак Барс» реализовал свои моменты, мы — нет.
— В чем причины низкой реализации?
— Надо лезть на ворота. Это финал. Копать и заталкивать шайбу. Просто так ничего не бывает.
— Заметили, что «Ак Барс» перестроился после поражений?
— Мы отталкиваемся от своей игры.
— Нет эффекта дежавю? В прошлом финале вы догнали «Металлург» с 1-3, сейчас «Ак Барс» догнал вас.
— Это финал. Тут ничего не бывает легко. Где-то нам не повезло, где-то больше повезло сопернику. 3-3 — украшение финала. Думаю, седьмая игра будет хорошей.
«Ак Барс» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой и решающий матч пройдет 29 апреля в Казани.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
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