Нестеров — о камбэке «Ак Барса» в серии: «Это финал. Тут ничего не бывает легко»

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» (0:3) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.

— Ноль забили. Тяжелая игра. Соперника — с победой. «Ак Барс» реализовал свои моменты, мы — нет.

— В чем причины низкой реализации?

— Надо лезть на ворота. Это финал. Копать и заталкивать шайбу. Просто так ничего не бывает.

— Заметили, что «Ак Барс» перестроился после поражений?

— Мы отталкиваемся от своей игры.

— Нет эффекта дежавю? В прошлом финале вы догнали «Металлург» с 1-3, сейчас «Ак Барс» догнал вас.

— Это финал. Тут ничего не бывает легко. Где-то нам не повезло, где-то больше повезло сопернику. 3-3 — украшение финала. Думаю, седьмая игра будет хорошей.

«Ак Барс» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой и решающий матч пройдет 29 апреля в Казани.