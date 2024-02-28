Билялетдинов — о возвращении Яшкина: «Все зависит только от него»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от серии с «Автомобилистом» перед стартом первого раунда плей-офф ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Было ли важно стать четвертыми и получить преимущество своей площадки?

— Конечно, это дает психологическое преимущество. Но даже если бы мы стали пятыми, ничего страшного.

— С каким настроением команда подходит?

— Нормальным, неплохо провели последние игры. В лазарете только Яшкин, но он уже тренируется по полной, все ограничения сняты.

— Вернется ли он в серии с «Автомобилистом»?

— Будет зависеть от него. Заставить мы не можем, просить тоже не собираемся, все зависит от спортсмена, какое решение он примет, — сказал Билялетдинов.

Серия между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» стартует 29 февраля в Екатеринбурге. Начало первого матча — в 19.30 по московскому времени.