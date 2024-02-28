Генеральный директор «Сибири» Фастовский рассказал, что общий бюджет клуба не изменится

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что в клубе произошло перераспределение из-за ухода некоторых спонсоров.

— Общий бюджет «Сибири» не поменяется. Просто произошло перераспределение из-за ухода некоторых спонсоров. Порядка десяти сезонов он находится на одном уровне.

Он также признался, что не жалеет об обменах Никиты Сетдикова и Николая Прохоркина.

— Не жалею об обменах Сетдикова и Прохоркина. В них было очень много нехоккейного. Было много выяснений отношений. Это был непростой процесс, но к этому все шло, — сказал Фастовский.