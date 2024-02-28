Мелош — о серии с «Трактором»: «Салавату» нужно делать акцент на собственную игру»

Защитник «Салавата Юлаева» Николас Мелош рассказал, что думает о «Тракторе» перед матчем плей-офф КХЛ. Встреча состоится завтра, 29 февраля.

— С нетерпением жду начала плей-офф. Я думаю, что ключевым отличием будет скорость игр, большое количество силовых приемов и давление на соперника. Я не смотрел раньше плей-офф КХЛ, но думаю, как и во всех других лигах по всему миру важнейшим здесь будут совершать как можно меньше ошибок. Уровень матчей и ответственности будет намного выше.

— Что скажете о «Тракторе»?

— У них много талантливых и мастеровитых игроков в атаке. Для нас самое важное — минимизировать количество потерь и ошибок, делать акцент на свою собственную игру.

— Как оцените свои результаты в регулярном чемпионате?

— Мне потребовалось несколько матчей для того, чтобы настроиться и привыкнуть к игре. После адаптации я вошел в игровой ритм и думаю, что играть мне удавалось хорошо. В плей-офф уровень игры будет выше.