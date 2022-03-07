Хет-трик Зернова принес «Металлургу» третью победу над «Барысом» в серии плей-офф
«Металлург» в гостях обыграл «Барыс» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022. Игра завершилась со счетом 5:2.
Голами в составе магнитогорской команды отметились Денис Зернов, который сделал хет-трик, Григорий Дронов и Линус Виделль.
За клуб из Нур-Султана шайбы забросили Линден Вей и Якоб Берглунд.
После четырех матчей серии «Металлург» ведет в серии со счетом 3-1. В первой игре победу одержал «Барыс» — 3:2, во второй «Магнитка» взяла реванш — 6:2, в третьем матче «Барыс» уступил со счетом 3:5.
Следующая игра пройдет 9 марта в Магнитогорске.
Хоккей
КХЛ
1/4 финала конференций
«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
Голы: Зернов — 1 (Карпов, Дронов), 5:08 — 0:1. Зернов — 2 (Маклюков, Хультстрем), 11:32 — 0:2. Вей — 1 (бол., Морроу, Юрчо), 15:21 — 1:2. Зернов — 3 (Карпов), 21:24 — 1:3. Дронов — 3 (Майе, Лайпсик), 22:42 — 1:4. Виделль — 2, 35:16 — 1:5. Берглунд — 2 (Каник, Морроу), 37:06 — 2:5.
Вратари: Ортио — Кошечкин.
Штраф: 10 — 16.
Броски: 22 (8+9+5) — 35 (12+17+6).
Судьи: Белов, Беляев.
7 марта. Нур-Султан. Барыс-Арена. 9495 зрителей.
Счет в серии: 1-3.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
|3 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
|3 - 0
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|2 : 5
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -