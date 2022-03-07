Хет-трик Зернова принес «Металлургу» третью победу над «Барысом» в серии плей-офф

«Металлург» в гостях обыграл «Барыс» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022. Игра завершилась со счетом 5:2.

Голами в составе магнитогорской команды отметились Денис Зернов, который сделал хет-трик, Григорий Дронов и Линус Виделль.

За клуб из Нур-Султана шайбы забросили Линден Вей и Якоб Берглунд.

После четырех матчей серии «Металлург» ведет в серии со счетом 3-1. В первой игре победу одержал «Барыс» — 3:2, во второй «Магнитка» взяла реванш — 6:2, в третьем матче «Барыс» уступил со счетом 3:5.

Следующая игра пройдет 9 марта в Магнитогорске.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Голы: Зернов — 1 (Карпов, Дронов), 5:08 — 0:1. Зернов — 2 (Маклюков, Хультстрем), 11:32 — 0:2. Вей — 1 (бол., Морроу, Юрчо), 15:21 — 1:2. Зернов — 3 (Карпов), 21:24 — 1:3. Дронов — 3 (Майе, Лайпсик), 22:42 — 1:4. Виделль — 2, 35:16 — 1:5. Берглунд — 2 (Каник, Морроу), 37:06 — 2:5.

Вратари: Ортио — Кошечкин.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 22 (8+9+5) — 35 (12+17+6).

Судьи: Белов, Беляев.

7 марта. Нур-Султан. Барыс-Арена. 9495 зрителей.

Счет в серии: 1-3.