«Нефтехимик» — «Трактор»: составы команд на четвертый матч серии плей-офф

7 марта «Нефтехимик» на своем льду примет «Трактор» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Стали известны составы команд на эту встречу.

Счет в серии: 3-0 в пользу челябинской команды.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Нефтехимик» — «Трактор». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на KHL Prime.