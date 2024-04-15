Бахмутов: «Металлург» побежит атаковать, а «Автомобилист» будет ждать ошибки»

Российский тренер Игорь Бахмутов поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинальной серии между «Металлургом» и «Автомобилистом» (3-3).

«Магнитогорск побежит атаковать, играть в веселый и залихватский хоккей. Такая игра, наверное, козырь «Магнитки». «Автомобилист» будет ждать ошибки», — приводит слова Бахмутова Legalbet.

Игра пройдет 15 апреля в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск.