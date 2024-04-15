«Металлург» на своем льду примет «Автомобилист» в рамках седьмого матча 1/2 финала Кубка Гагарина 15 апреля, в понедельник. Встреча пройдет в спортивном комплексе «Арена Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Металлург» — «Автомобилист» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру покажут на телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также матчи плей-офф КХЛ показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ТВ ИН. Начало трансляции — в 19.00 по местному времени. Счет в серии: 3-3.

Финал Кубка Гагарина против «Локомотива» начнется 18 апреля. В случае прохода «Металлурга» серия стартует в Магнитогорске, а в случае успеха «Автомобилиста» — в Ярославле. Игры финальной серии будут проходить через день.

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