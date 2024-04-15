Сборная России поздравила Ковальчука с днем рождения

Пресс-служба сборной России по хоккею поздравила форварда «Спартака» Илью Ковальчука с днем рождения. Сегодня, 15 апреля, ему исполнился 41 год.

«15 апреля отмечает день рождения олимпийский чемпион Пхенчхана, двукратный чемпион мира (2008, 2009) Илья Ковальчук. Наши самые горячие поздравления!» — говорится в сообщении.

В сезоне КХЛ-2023/24 Ковальчук провел за красно-белых 25 матчей и набрал 8 (4+4) очков.