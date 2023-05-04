Агент Бабаев: «Авангард» может пожаловаться Папе Римскому. Я ничего не нарушаю»

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о том, что «Авангард» обратился в ФХР и КХЛ с просьбой дать оценку его заявлениям.

«На здоровье! «Авангард» может пожаловаться папе римскому. Я ничего не нарушаю. Готов прийти на любое заседание и доказать свою правоту. Они уже всему миру жалуются. Войну организовывают те люди, которые не умеют разговаривать и договариваться. У «Авангарда» был очень слабый генеральный менеджер — Рашид Хабибулин, и из-за него вся эта ситуация. Сначала он жаловался, что я с ним три-четыре месяца не общался, сейчас — что не так общаюсь. Кроме как жаловаться, он ничего не умеет. Все к этому и пришло», — приводит «РБ Спорт» слова Бабаева.

Ранее между агентом и защитником «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым произошел конфликт. Хоккеист резко высказался в адрес Бабаева и его клиентов из омского клуба, после чего Бабаев назвал защитника «крысой».