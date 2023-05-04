СКА подписал новый контракт с нападающим Танковым

СКА подписал контракт с форвардом Кириллом Танковым, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение хоккеиста будет действовать до 30 апреля 2025 года.

В 2022 году он стал обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946». В сентябре 2022 года был травмирован, из-за которой пропустил весь сезон-2022/23.

В активе Танкова 56 матчей в рамках ВХЛ, в которых он забросил 11 шайб и отдал 15 голевых передач при показателе полезности «+13». В МХЛ форвард выступал с 2018 года, в общей сложности проведя 183 встречи и набрав 88 (35+53) баллов при полезности «-25».