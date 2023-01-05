Бабаев оценил перспективы «Барыса» на попадание в плей-офф КХЛ

Шуми Бабаев, агент главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки, высказался о ситуации казахстанского клуба перед закрытием трансферного окна в КХЛ.

«К сожалению, кардинальных изменений, больших подписаний перед закрытием трансферного окна «Барыс» все-таки не сделал. Тем не менее хорошие шаги есть. Считаю удачным вариантом трансфер из «Сарыарки» 24-летнего лучшего бомбардира чемпионата Казахстана Александра Борисевича», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

Также он оценил перспективы «Барыса» в оставшейся части регулярного чемпионата КХЛ.

«Не думаю, что «Барыс» аутсайдер в этой гонке, но то, что ему будет сложно — это факт. И, мне кажется, многое решится в ближайшем выезде на Дальний Восток, где команде предстоит по два раза сыграть с «Амуром» и «Адмиралом».

Если астанинцы попадут в плей-офф, то, мне кажется, их соперником станет либо «Авангард», либо «Магнитка», и вряд ли «Автомобилист». И, скорее всего, на этом сезон для «Барыса» закончится. Но учитывая, насколько в этом году Скабелка обновил команду, сколько подтянул молодых казахстанцев, выход в плей-офф уже можно будет считать хорошим результатом", — добавил агент.

На данный момент «Барыс» занимает 8-е место в таблице Востока, набрав 45 очков в 46 играх.