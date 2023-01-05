Защитник «Ак Барса» Токранов — об игре с «Северсталью»: «В принципе, сложности были только в третьем периоде»
Защитник «Ак Барса» Василий Токранов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:1 ОТ).
— Соскучились по хоккею?
— Конечно, соскучился. Устал тренироваться, — приводит Metaratings.ru слова Токранова.
— Какие впечатления матча? Насколько было непросто?
— В принципе, сложности были только в третьем периоде. Они больше контролировали шайбу, соответственно, больше создали моментов. Ну а так, я бы не сказал, что у них было какое-то большее преимущество.
— Как оцените свой первый матч после возвращения? Последний раз играли 10 ноября.
— Это не я должен оценивать, а тренер.
— А физика? Успели вкатиться?
— Да ничего, нормально. Сейчас пойду дорабатывать.
— Возвращение Билялетдинова вас лично как-то подстегивает?
— Конечно, соскучился по нему. Не в обиду Олег Валерьевичу.
Токранов вернулся на лед после травмы, которую он получил в матче против «Торпедо» 10 ноября.
«Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 53 очка в 46 матчах.
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