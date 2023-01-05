Защитник «Ак Барса» Токранов — об игре с «Северсталью»: «В принципе, сложности были только в третьем периоде»

Защитник «Ак Барса» Василий Токранов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:1 ОТ).

— Соскучились по хоккею?

— Конечно, соскучился. Устал тренироваться, — приводит Metaratings.ru слова Токранова.

— Какие впечатления матча? Насколько было непросто?

— В принципе, сложности были только в третьем периоде. Они больше контролировали шайбу, соответственно, больше создали моментов. Ну а так, я бы не сказал, что у них было какое-то большее преимущество.

— Как оцените свой первый матч после возвращения? Последний раз играли 10 ноября.

— Это не я должен оценивать, а тренер.

— А физика? Успели вкатиться?

— Да ничего, нормально. Сейчас пойду дорабатывать.

— Возвращение Билялетдинова вас лично как-то подстегивает?

— Конечно, соскучился по нему. Не в обиду Олег Валерьевичу.

Токранов вернулся на лед после травмы, которую он получил в матче против «Торпедо» 10 ноября.

«Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 53 очка в 46 матчах.