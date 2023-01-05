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Сегодня, 11:00

Сафонов назвал вратаря «Ак Барса» Билялова лучшим игроком матча против «Северстали»

Руслан Минаев
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Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Показалось, что начало матча было таким втягивающим. В чем причина?

— Как раз же пауза была с 13 числа. Четыре дня не играли.

— И первый период был где-то за гостями. Они на минуту больше провели в атаке.

— Нам надо было вкатиться.

— Что или кто сделал разницу в игре?

— Тимур Билялов нас тащил весь матч.

— Ему снова не хватило до «сухаря».

— Он нас много выручал, поэтому так мало пропустили, — цитирует игрока Metaratings.ru.

«Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 53 очка в 46 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-ak-barsa-safonov-bilyalov-sdelal-raznicu-v-igre-s-severstalyu-on-tashil-nas-ves-match-217880/
Тимур Билялов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
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