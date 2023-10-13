«Автомобилист» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» на своем льду обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

У команды из Екатеринбурга по шайбе забросили Александр Севостьянов и Максим Осипов. За клуб из Челябинска гол забил Альберт Яруллин.

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