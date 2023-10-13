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Сегодня, 19:37

«Авангард» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Авангард» дома обыграл московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

У омичей забивали Михаил Гуляев, Рид Буше и Игорь Мартынов.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 19 12 7 27
2 Ак Барс 17 12 5 25
3 Автомобилист 18 11 7 24
4 Сал. Юлаев 17 10 7 20
5 Лада 18 8 10 20
6 Авангард 16 9 7 20
7 Трактор 19 9 10 20
8 Сибирь 17 7 10 17
9 Амур 16 6 10 16
10 Барыс 18 5 13 15
11 Адмирал 15 5 10 12
12 Нефтехимик 16 4 12 12
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 18 14 4 29
2 Торпедо 17 12 5 25
3 Спартак 18 11 7 24
4 Сочи 17 11 6 23
5 Динамо М 18 11 7 23
6 Динамо Мн 15 8 7 18
7 ЦСКА 17 8 9 17
8 СКА 16 8 8 16
9 Северсталь 16 7 9 16
10 Куньлунь РС 20 6 14 13
11 Витязь 18 4 14 9
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18.10
13.10 15:30
Сибирь – Металлург Мг
 2 : 4
13.10 16:30
Барыс – Локомотив
 0 : 6
13.10 16:30
Авангард – Динамо М
 3 : 0
13.10 17:00
Автомобилист – Трактор
 2 : 1
13.10 17:00
Сал. Юлаев – Витязь
 8 : 1
13.10 19:30
СКА – Динамо Мн
 - : -
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