«Авангард» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ
«Авангард» дома обыграл московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале КХЛ.
У омичей забивали Михаил Гуляев, Рид Буше и Игорь Мартынов.
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Источник: КХЛ
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|18
|14
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|29
|2
|Торпедо
|17
|12
|5
|25
|3
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|18
|11
|7
|24
|4
|Сочи
|17
|11
|6
|23
|5
|Динамо М
|18
|11
|7
|23
|6
|Динамо Мн
|15
|8
|7
|18
|7
|ЦСКА
|17
|8
|9
|17
|8
|СКА
|16
|8
|8
|16
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|20
|6
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|13
|11
|Витязь
|18
|4
|14
|9
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18.10
|13.10
|15:30
|
Сибирь – Металлург Мг
|2 : 4
|13.10
|16:30
|
Барыс – Локомотив
|0 : 6
|13.10
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|3 : 0
|13.10
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|2 : 1
|13.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Витязь
|8 : 1
|13.10
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
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