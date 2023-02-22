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Сегодня, 19:09

Дубль Пустозерова принес «Салавату Юлаева» победу над «Автомобилистом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ

Руслан Минаев
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«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе уфимского клуба дубль на счету Алексея Пустозерова, еще один гол забил Дмитрий Башкиров. Ассистентский хет-трик на счету Александра Хмелевского. У хозяев шайбу забросил Брукс Мэйсек.

«Салават» (4-е место) набрал 82 очка и обошел «Автомобилист» (5-е место и 81 очко) в турнирной таблице «Востока».

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Пустозеров — 9 (Хмелевский), 9:42 — 0:1. Пустозеров — 10 (Хмелевский), 31:11 — 0:2. Мэйсек — 36 (Макеев, Волк), 41:07 — 1:2. Башкиров — 5 (п.в., Хмелевский, Кулемин), 58:50 — 1:3.

Вратари: Маттссон (57:53 — 58:50) — Ежов.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 34 (13+8+13) — 24 (7+12+5).

Судьи: Кулаков, Щенев.

22 февраля. Екатеринбург. Уралец.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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Сибирь – Барыс
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22.02 16:30
Авангард – Локомотив
 4 : 3 ОТ
22.02 17:00
Автомобилист – Сал. Юлаев
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22.02 19:00
Нефтехимик – Металлург
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22.02 19:00
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