«Авангард» отыгрался с 1:3 и победил «Локомотив» в овертайме
«Авангард» в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 4:3 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Голами в составе команды из Ярославля отметились Денис Алексеев, Максим Шалунов и Максим Березкин. За омский клуб забили Иван Телегин и Рид Буше (дубль).
Победу «Авангарду» принес гол Корбана Найта в овертайме.
«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице «Востока» (83 очка). «Локомотив» находится на второй строчке «Запада» (90).
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«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)
Голы: Телегин — 8 (Чистяков, Якупов), 2:16 — 1:0. Алексеев — 6 (бол., Рафиков, Никулин), 25:31 — 1:1. Шалунов — 29 (бол., Березкин, Каюмов), 27:00 — 1:2. Березкин — 7 (Шалунов, Каюмов), 30:09 — 1:3. Буше — 30 (Ткачев, Белов), 51:41 — 2:3. Буше — 31 (Толчинский, Ткачев), 59:55 — 3:3. Найт — 15 (Буше, Ткачев), 60:57 — 4:3.
Вратари: Мишуров (62:24 — 60:35, 60:46) — Исаев.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 36 (12+10+12+2) — 28 (14+8+6+0).
Судьи: Оленин, Юдаков.
22 февраля. Омск. G-Drive Арена.
|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|СКА
|67
|49
|18
|103
|2
|Локомотив
|67
|40
|27
|90
|3
|ЦСКА
|65
|41
|24
|90
|4
|Торпедо
|65
|42
|23
|89
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|66
|34
|32
|76
|7
|Северсталь
|65
|29
|36
|71
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|66
|28
|38
|64
|10
|Куньлунь
|66
|21
|45
|49
|11
|Сочи
|65
|9
|56
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Авангард
|66
|38
|28
|83
|3
|Сибирь
|66
|38
|28
|83
|4
|Сал. Юлаев
|66
|36
|30
|82
|5
|Автомобилист
|66
|36
|30
|81
|6
|Металлург
|65
|34
|31
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|66
|31
|35
|68
|9
|Трактор
|66
|29
|37
|68
|10
|Амур
|66
|29
|37
|67
|11
|Барыс
|67
|27
|40
|61
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|4 : 2
|22.02
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|4 : 3 ОТ
|22.02
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|1 : 3
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|22.02
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -