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Сегодня, 08:45

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Авангард» — «Локомотив», «Автомобилист» — «СЮ» и другие матчи 22 февраля

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Хоккеисты «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.

22 февраля, среда

15.30 (мск) «Сибирь» — «Барыс»

16.30 «Авангард» — «Локомотив»

17.00 «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

19.00 «Нефтехимик» — «Металлург»

19.00 «Торпедо» — «Северсталь»

19.30 «Динамо» Москва — «Витязь»

19.30 «Спартак» — ЦСКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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1.03
22.02 15:30
Сибирь – Барыс
 - : -
22.02 16:30
Авангард – Локомотив
 - : -
22.02 17:00
Автомобилист – Сал. Юлаев
 - : -
22.02 19:00
Нефтехимик – Металлург
 - : -
22.02 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
22.02 19:30
Динамо М – Витязь
 - : -
22.02 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
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