ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Авангард» — «Локомотив», «Автомобилист» — «СЮ» и другие матчи 22 февраля

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.

22 февраля, среда

15.30 (мск) «Сибирь» — «Барыс»

16.30 «Авангард» — «Локомотив»

17.00 «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

19.00 «Нефтехимик» — «Металлург»

19.00 «Торпедо» — «Северсталь»

19.30 «Динамо» Москва — «Витязь»

19.30 «Спартак» — ЦСКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут