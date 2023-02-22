ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Авангард» — «Локомотив», «Автомобилист» — «СЮ» и другие матчи 22 февраля
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.
22 февраля, среда
15.30 (мск) «Сибирь» — «Барыс»
16.30 «Авангард» — «Локомотив»
17.00 «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
19.00 «Нефтехимик» — «Металлург»
19.00 «Торпедо» — «Северсталь»
19.30 «Динамо» Москва — «Витязь»
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Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
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16.02
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18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|22.02
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|22.02
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|22.02
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
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