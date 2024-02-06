«Авангард» и СКА во вторник, 6 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске. Начало — 16:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Авангард» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Авангард» набрал 82 очка и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе СКА 83 балла, команда находится на 1-м месте Западной конференции.

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