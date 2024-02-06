Дисциплинарная палата ФХР и КХЛ перенесла заседание по апелляции «Сибири»

Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) перенесла заседание по заявлению «Сибири». Клуб оспаривает решение о присуждении технических поражений в четырех матчах из-за нарушения лимита на легионеров, сообщает пресс-служба лиги.

ФХР и КХЛ объявили перерыв в связи с необходимостью уточнения дополнительных обстоятельства у сторон. Заседание продолжится 9 февраля.

24 января гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов объявил, что новосибирский клуб подал апелляцию.

Ранее КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров.

Четвертым легионером был защитник Федор Гордеев, на момент заявки клуба на сезон он не имел права выступать за сборную России.

«Сибирь» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 60 матчах 57 очков.