Пожилой болельщик скончался после посещения матча КХЛ в Казани

Пресс-служба «Ак Барса» сообщила о том, что по завершении матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:4) скончался один из болельщиков клуба.

Игра между командами проходила в понедельник, 5 февраля, в Казани. Согласно информации, мужчине было 84 года.

«Скончался после матча на парковке, реанимационные мероприятия, к сожалению, не помогли. Дошел до машины — стало плохо», — приводит слова представителей казанцев РИА Новости.

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка. «Сибирь» располагается на десятой строчке (57 очков).