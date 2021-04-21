«Авангард» обратился к клубам Суперлиги: «Мы тоже расстроились, но чего сразу закрывать проект»

«Авангард» после поражения от ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина выступил с обращением к футбольным клубам, решившим создать Суперлигу.

«Обращаемся к «Реалу», «Челси» и другим клубам из Суперлиги: мы, конечно, тоже расстроились сегодня из-за поражения, но чего ж вы так резко реагируете, сразу и закрывать. Счет в серии только 1-1, впереди два домашних матча в Балашихе, не вешать нос!» — говорится в сообщении в Twitter клуба.

Обращаемся к «Реалу», «Челси» и другим клубам из Суперлиги: мы, конечно, тоже расстроились сегодня из-за поражения, но чего ж вы так резко реагируете, сразу и закрывать. Счёт в серии только 1:1, впереди два домашних матча в Балашихе, не вешать нос! pic.twitter.com/t7kcG6fST0 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 20, 2021

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».