Голкипер ЦСКА Юханссон установил рекорд Кубка Гагарина по количеству сухих матчей

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил все 20 бросков хоккеистов «Авангарда» (3:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина и оформил седьмой сухой матч в текущем плей-офф.

33-летний швед установил новый рекорд лиги, превзойдя достижение своего соотечественника Андерса Нильссона, который в сезоне-2014/15 защищал ворота «Ак Барса».

Лидеры КХЛ по сухим матчам в одном плей-офф:

Вратарь Клуб Сезон Матчи Сухие матчи Ларс Юханссон ЦСКА 2020/21 19 7 Андерс Нильссон Ак Барс 2014/15 20 6 Микко Коскинен СКА 2015/16 15 5 Илья Сорокин ЦСКА 2017/18 18 5 Георгий Гелашвили Локомотив 2008/09 19 5 Илья Сорокин ЦСКА 2018/19 20 5 Майкл Гарнетт Трактор 2012/13 25 5

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Юханссон впервые сдержал омичей. Ранее он трижды не позволял отличиться игрокам СКА, дважды — спартаковцам и один раз — ярославским железнодорожникам. При этом встреча финальной серии наряду с первым матчем первого раунда против «Спартака» оказалась для шведа самой простой. В этих играх соперники потревожили Юханссона всего по 20 раз.

Сухие матчи Ларса Юханссона в Кубке Гагарина-2021:

Дата Стадия Соперник Счет Броски 03.03.2021 Первый раунд Спартак (д) 1:0 ОТ 20 07.03.2021 Первый раунд Спартак (г) 3:0 38 29.03.2021 Второй раунд Локомотив (д) 2:0 24 02.04.2021 Финал конференции СКА (д) 3:0 23 04.02.2021 Финал конференции СКА (д) 2:0 27 12.04.2021 Финал конференции СКА (г) 2:0 29 20.04.2021 Финал Авангард (д) 3:0 20

Другой лидер ЦСКА Максим Шалунов забил уже шестой победный гол в Кубке Гагарина-2021. Для сравнения у ближайшего преследователя — Станислава Галиева из уже вылетевшего «Ак Барса» — три решающих шайбы. 27-летний армеец повторил результат Оскара Меллера, вместе с Нильссоном выступавшего за казанский клуб в сезоне-2014/15. Больше решающих шайб (восемь!) в одном розыгрыше плей-офф записывал на свой счет только магнитогорец Сергей Мозякин в чемпионском сезоне-2013/14.

Рекордсмены КХЛ по победным голам в одном плей-офф:

Игрок Клуб Сезон Матчи Победные гола Сергей Мозякин Металлург Мг 2013/14 21 8 Максим Шалунов ЦСКА 2020/21 19 6 Оскар Меллер Ак Барс 2014/15 20 6 Йоонас Кемппайнен Салават Юлаев 2018/19 17 5 Михаил Анисин Динамо 2011/12 21 5 Сергей Мозякин Металлург Мг 2015/16 23 5

(Кирилл Бурдаков)