Голкипер ЦСКА Юханссон установил рекорд Кубка Гагарина по количеству сухих матчей
Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил все 20 бросков хоккеистов «Авангарда» (3:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина и оформил седьмой сухой матч в текущем плей-офф.
33-летний швед установил новый рекорд лиги, превзойдя достижение своего соотечественника Андерса Нильссона, который в сезоне-2014/15 защищал ворота «Ак Барса».
Лидеры КХЛ по сухим матчам в одном плей-офф:
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Ларс Юханссон
|
ЦСКА
|
2020/21
|
19
|
7
|
Андерс Нильссон
|
Ак Барс
|
2014/15
|
20
|
6
|
Микко Коскинен
|
СКА
|
2015/16
|
15
|
5
|
Илья Сорокин
|
ЦСКА
|
2017/18
|
18
|
5
|
Георгий Гелашвили
|
Локомотив
|
2008/09
|
19
|
5
|
Илья Сорокин
|
ЦСКА
|
2018/19
|
20
|
5
|
Майкл Гарнетт
|
Трактор
|
2012/13
|
25
|
5
В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Юханссон впервые сдержал омичей. Ранее он трижды не позволял отличиться игрокам СКА, дважды — спартаковцам и один раз — ярославским железнодорожникам. При этом встреча финальной серии наряду с первым матчем первого раунда против «Спартака» оказалась для шведа самой простой. В этих играх соперники потревожили Юханссона всего по 20 раз.
Сухие матчи Ларса Юханссона в Кубке Гагарина-2021:
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Броски
|
03.03.2021
|
Первый раунд
|
Спартак (д)
|
1:0 ОТ
|
20
|
07.03.2021
|
Первый раунд
|
Спартак (г)
|
3:0
|
38
|
29.03.2021
|
Второй раунд
|
Локомотив (д)
|
2:0
|
24
|
02.04.2021
|
Финал конференции
|
СКА (д)
|
3:0
|
23
|
04.02.2021
|
Финал конференции
|
СКА (д)
|
2:0
|
27
|
12.04.2021
|
Финал конференции
|
СКА (г)
|
2:0
|
29
|
20.04.2021
|
Финал
|
Авангард (д)
|
3:0
|
20
Другой лидер ЦСКА Максим Шалунов забил уже шестой победный гол в Кубке Гагарина-2021. Для сравнения у ближайшего преследователя — Станислава Галиева из уже вылетевшего «Ак Барса» — три решающих шайбы. 27-летний армеец повторил результат Оскара Меллера, вместе с Нильссоном выступавшего за казанский клуб в сезоне-2014/15. Больше решающих шайб (восемь!) в одном розыгрыше плей-офф записывал на свой счет только магнитогорец Сергей Мозякин в чемпионском сезоне-2013/14.
Рекордсмены КХЛ по победным голам в одном плей-офф:
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Победные гола
|
Сергей Мозякин
|
Металлург Мг
|
2013/14
|
21
|
8
|
Максим Шалунов
|
ЦСКА
|
2020/21
|
19
|
6
|
Оскар Меллер
|
Ак Барс
|
2014/15
|
20
|
6
|
Йоонас Кемппайнен
|
Салават Юлаев
|
2018/19
|
17
|
5
|
Михаил Анисин
|
Динамо
|
2011/12
|
21
|
5
|
Сергей Мозякин
|
Металлург Мг
|
2015/16
|
23
|
5
(Кирилл Бурдаков)
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