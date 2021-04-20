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Голкипер ЦСКА Юханссон установил рекорд Кубка Гагарина по количеству сухих матчей

22:10
Ларс Юханссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ларс Юханссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил все 20 бросков хоккеистов «Авангарда» (3:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина и оформил седьмой сухой матч в текущем плей-офф.

33-летний швед установил новый рекорд лиги, превзойдя достижение своего соотечественника Андерса Нильссона, который в сезоне-2014/15 защищал ворота «Ак Барса».

Лидеры КХЛ по сухим матчам в одном плей-офф:

Вратарь

Клуб

Сезон

Матчи

Сухие матчи

Ларс Юханссон

ЦСКА

2020/21

19

7

Андерс Нильссон

Ак Барс

2014/15

20

6

Микко Коскинен

СКА

2015/16

15

5

Илья Сорокин

ЦСКА

2017/18

18

5

Георгий Гелашвили

Локомотив

2008/09

19

5

Илья Сорокин

ЦСКА

2018/19

20

5

Майкл Гарнетт

Трактор

2012/13

25

5

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Юханссон впервые сдержал омичей. Ранее он трижды не позволял отличиться игрокам СКА, дважды — спартаковцам и один раз — ярославским железнодорожникам. При этом встреча финальной серии наряду с первым матчем первого раунда против «Спартака» оказалась для шведа самой простой. В этих играх соперники потревожили Юханссона всего по 20 раз.

Сухие матчи Ларса Юханссона в Кубке Гагарина-2021:

Дата

Стадия

Соперник

Счет

Броски

03.03.2021

Первый раунд

Спартак (д)

1:0 ОТ

20

07.03.2021

Первый раунд

Спартак (г)

3:0

38

29.03.2021

Второй раунд

Локомотив (д)

2:0

24

02.04.2021

Финал конференции

СКА (д)

3:0

23

04.02.2021

Финал конференции

СКА (д)

2:0

27

12.04.2021

Финал конференции

СКА (г)

2:0

29

20.04.2021

Финал

Авангард (д)

3:0

20

Другой лидер ЦСКА Максим Шалунов забил уже шестой победный гол в Кубке Гагарина-2021. Для сравнения у ближайшего преследователя — Станислава Галиева из уже вылетевшего «Ак Барса» — три решающих шайбы. 27-летний армеец повторил результат Оскара Меллера, вместе с Нильссоном выступавшего за казанский клуб в сезоне-2014/15. Больше решающих шайб (восемь!) в одном розыгрыше плей-офф записывал на свой счет только магнитогорец Сергей Мозякин в чемпионском сезоне-2013/14.

Рекордсмены КХЛ по победным голам в одном плей-офф:

Игрок

Клуб

Сезон

Матчи

Победные гола

Сергей Мозякин

Металлург Мг

2013/14

21

8

Максим Шалунов

ЦСКА

2020/21

19

6

Оскар Меллер

Ак Барс

2014/15

20

6

Йоонас Кемппайнен

Салават Юлаев

2018/19

17

5

Михаил Анисин

Динамо

2011/12

21

5

Сергей Мозякин

Металлург Мг

2015/16

23

5

(Кирилл Бурдаков)

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры