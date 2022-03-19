«Дай бог, скоро свидимся». Федоров о юбилее Константинова

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров вспомнил про юбилей легендарного защитника Владимира Константинова. 19 марта ему исполнилось 55 лет.

— Сегодня юбилей у Владимира Константинова. Успели уже поздравить?

— Нет, не успел, но поздравлю прямо сейчас. Тяжелая тема, если честно, не думаешь о дне рождения, о конфетти или чем-то таком, потому что Володя находится в определенном физическом состоянии. Я хочу пожелать ему, конечно, здоровья, и пожелать тем людям, которые ему помогают проходить определенный восстановительный процесс, чтобы они заботились о нем, как о себе. Дай бог, скоро свидимся.